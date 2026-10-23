ಪತ್ನಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಸಾಹೇಬ್ರು: ಚಿ. ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿ 'ಜಮಾಲ್ ಸಾಬ್'ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ಗಿರಿ
ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.: ನಿತ್ಯ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಗುದ್ದಲಿ, ಚಲಕಿ, ಕುಡುಗೋಲ ಹಿಡಿದು ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿ.ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹುಪರಾಕ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 23, 2026 at 8:45 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ವಯಸ್ಸು 82 ವರ್ಷ, ದಿನ ನಿತ್ಯ ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿ. ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಜಮಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಮಾಲ್ ಸಾಬ್ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹಿರಿಜೀವ ಕೂಡ ಹೌದು. ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿ. ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಪತ್ನಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ, ನಂತರ ಕೆಲಸ ಶುರು: 82 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟರಾಗಿರುವ ಜಮಾಲ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಸ ಕಾಣದ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಾಲ್ ಸಾಬ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಚಿ.ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದೇವಾಲಯ, ಮಸೀದಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹ ಕೂಡ ಕುಡಿಯದೆ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಪೊರಕೆ, ಸಲಕೆ, ಕುಡಗೋಲು ಇವರ ಸಾಥಿಗಳು: ಪೊರಕೆ, ಸಲಕೆ, ಕುಡಗೋಲು ಇವರ ಸಾಥಿಗಳಾಗಿವೆ. 82 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿ ದೇಹ. ಕೇವಲ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜಮಾಲ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ 82 ದಾಟಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಗುದ್ದಲಿ, ಸಲಕೆ, ಕುಡುಗೋಲ ಹಿಡಿದು ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಯಾಸದ ಗೆರೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಿ.ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹುಪರಾಕ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ಮಡದಿ ಅಗಲಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಮಾಲ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲವಾದರು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಜಮಾಲ್ ಅವರು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಮಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪುತ್ರನ ಆಶ್ರಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ನಮಾಜ್, ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ತೆರಳುವ ಇವರು ಮಡದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುವಾ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ, ಖಬರಸ್ಥಾನ್, ಶಾಲೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣ, ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು: ಜಮಾಲ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ, ಖಬರಸ್ಥಾನ್, ಶಾಲೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣ, ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕಾಯಕ. ದಿನನಿತ್ಯ ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ನಾನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮಡದಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವೆ. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪೋಷಕರಿಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ, ದೇವಾಲಯ, ಹೀಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಡದಿ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಡದಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೀವ ಇರುವ ತನಕವೂ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ದೇವಾಲಯ ಈ ಮಸೀದಿ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದೇವರು, ಈ ದೇವರು ಎಂಬ ಬೇಧ ಇಲ್ಲ. ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದೇ. ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವುದು ದೂರದ ಮಾತು. ನನಗೆ ನನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಮಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ: ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಮಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಸ, ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳು, ಜಂಗಲ್ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಇವರು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು, ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊಡೆಯುವುದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಗಲಿದ ಕಾರಣ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಊರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಮುಂದೆ ಇರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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