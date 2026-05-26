ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ

ಗಾಳಿಮಳೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.

Davanagere: Hundreds of acres of paddy crop destroyed by rain
ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
Published : May 26, 2026 at 2:40 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನಷ್ಟ ಭರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಭತ್ತವು ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದಂತಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದ್ದ ಭತ್ತವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ತರಿಸಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಎರೆ ಬೂದಿಹಾಳ್, ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ, ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು 180-200 ಎಕರೆ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಆಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತ (ETV Bharat)

ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ರೈತರು ತಲೆಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಎರೆ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 10 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದಂತೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ತರಿಸಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ETV Bharat)

ಎರೆ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಮಾತನಾಡಿ "ನನಗೆ ಸೇರಿದ 10 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಆರು ಎಕರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದೆ. 60 ಚೀಲ ಇಳುವರಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಹತ್ತು ಚೀಲ ಕೂಡ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ - ಗಾಳಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಮಲಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಹಿನ್ನೀರು ಒದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಹುಸಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುವುದು ಕೂಡ ದೂರದ ಮಾತು. 2,550 ರೂ.ಗೆ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದರಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

