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ದಾವಣಗೆರೆ: ಡೆತ್​ನೋಟ್​ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಪಂ ಬಿಲ್​ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಬಿಲ್​ ಕಲೆಕ್ಟರ್​
ಮೃತ ಬಿಲ್​ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 11:19 AM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ನಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಚೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಿಳಚೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷ ನೀರಗಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಡೆತ್​ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಶಿವಪ್ಪ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ವುವರಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡೆತ್​ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಳಚೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತ ಶಿವಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಅಶೋಕ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಬಿಲ್​ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ
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BILL COLLECTOR DEATH

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