ಗರಿಗರಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ: ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ!
ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಗರಿಗರಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2026 at 8:23 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಗರಿಗರಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಂಟು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಂಕಾರ: 10, 20, 50, 100, 200, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ, ಕಮಾನುಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಬೃಹತ್ ಹಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಎಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನುವಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವಿಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಕುಂಠ ಸಪ್ತದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಏಳು ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಹಿತ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು, ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ "ವಾಸವಿ ದಸರಾ ವೈಭವ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 20 ದಿನಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ವೇದಾ ಮೂರ್ತಿ, ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ದೇಸಾಯಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಎರಡು ದಿನ ಹಿಡಿಯಿತು. ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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