ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸಂಚು; 168 ಸಜೀವ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ, ಓರ್ವ ಅರೆಸ್ಟ್
Plot to Hunt Wildlife : ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಸಂಚನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ, ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 168 ಸಜೀವ ನಾಡಬಾಂಬ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 12:25 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಸಂಚನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧಿತನಿಂದ 168 ಸಜೀವ ನಾಡಬಾಂಬ್ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಬಂಧಿತನನ್ನು ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕು ಅತ್ತಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ (42) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಗಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು 168 ಸಜೀವ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವಂತ 168 ನಾಡಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿಯ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬರುವ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಇವರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಐವರ ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂ ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಬಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣಾನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಸ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಟೆಗಾರರ ಹಾವಳಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
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