1000 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಸಿಗದ ಜೀವಜಲ! ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಬೇಕು, ರೈತರ ಅಳಲು
8 ಎಕರೆ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಟ್ಟು 55 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿರುವೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 6:45 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 7ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾತಾಳ ಸೇರಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, 50-60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪೀಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಒಕ್ಕೋರಲಿನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಸಿದ್ದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ನೀಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟಕೊಂಡರು. ನೀರು ಬೀಳಬಹುದೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಬೀಳದೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬುವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಿದ್ದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ 8 ಎಕರೆ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಟ್ಟು 55 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿರುವೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಎರಡು ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು 1,020 ಅಡಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 1.72 ಲಕ್ಷ ಭರಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು 1.79 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 1,050 ಅಡಿ ಕೊರೆಸಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ 2.40 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದರವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 300 ಅಡಿಯಂತೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ 98 ರೂ.ಯಿಂದ 125 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 300 ಅಡಿ ದಾಟಿದಂತೆ 130, 140, 150, 160 ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ದರವನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವ್ ರೈತ್ರು, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? "ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಇಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದರ ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಹಣ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಮಾಲೀಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೈತನಿಗಾಗಾಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಏಜೆಂಟರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಜೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 1 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಕೊರೆದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ 2.47 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಕೊರೆದ ಮೊತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ನವರು 1020 ಅಡಿ ಕೊರೆದಿದ್ದರಿಂದ 1.79 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ದಿನಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ಏಜೆಂಟ್ 1.72 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 50-60 ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 8 ಎಕರೆಗೆ ಈವರೆಗೆ 55 ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಬೋರ್ಬೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಕೊರೆಯಲು 70, 80, 90, 100 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಸಿಂಗ್ ಸಮೇತ 1,020 ಅಡಿಗೆ 1.72 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 1,050 ಅಡಿಗೆ 1.79 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ದಿನ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಓರ್ವ ಏಜೆಂಟ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ 1,020 ಅಡಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆದು 2.47 ಲಕ್ಷ ಹಣ ರೈತರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ: ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವ ಮಂಡ್ಲುರು ಮಾತನಾಡಿ "ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದರ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ ಮಾಲೀಕರು, ಏಜೆಂಟರ್ಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತನ ಬಳಿ 50 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೈವೇ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಬದ್ಧ: ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಹಿಂದೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ 120-130 ರೂ. ಅಡಿಗೆ ದರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ. ಈ ಮೊದಲು 98 ರೂ. ಅಡಿ ಇತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು. ಹ್ಯಾಮರ್, ಬಿಟ್ಗಳ ದರ 25 ಸಾವಿರದಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ 128-130 ಅಡಿಗೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 300 ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಕೊರೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಗೆ 130 ರೂ. ದರ ಇದೆ. 300 ಅಡಿ ದಾಟಿದಲ್ಲಿ 10-15 ರೂ. ಅಂತೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಸೇರಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿ ಕೈ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ರೈತ: ಬೋರ್ಬೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದೆ. ಒಂದು ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು 720 ಅಡಿ ಕೊರೆಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬೋರ್ 300 ಅಡಿಗೆ ಹೋದರೂ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಧೂಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು?. ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1994ರಿಂದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಟ್ಟು 27 ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐದು ಎಕರೆ ಇದ್ದು, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಎಂಬಂತೆ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐದು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ 1,087 ಅಡಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಸಹವಾಸನೇ ಬೇಡ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಡುವಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಭೆ ಕರೆದು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿ ಎಂ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದರು. ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ಬೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ರೈತರು ಕೊಡಕೂಡದು. ತಕ್ಷಣ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬರ ಇರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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