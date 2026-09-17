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ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಳವಳಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಆಕ್ರೋಶ

ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಏಳು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಳವಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 4:21 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗನೂರಿನಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ರೈತರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ತಡೆದರು.

ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯೇ ರೈತರು ಚನ್ನಗಿರಿ-ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ನೀರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು, ರೈತರ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 100 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೊಡುವ ವರದಿ ಮೇಲೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಭದ್ರಾ ನೀರನ್ನು ನಾಲೆಗೆ ಹರಿಸದ ಹೊರತು ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 177 ಅಡಿ: ಸದ್ಯ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 177 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೈತರು ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಿರುವುದು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡದೇ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ‌

"ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ, ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಂಗಳವಾರ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೂಳೆಕೆರೆ, ಭದ್ರಾದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದೆವು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಂದೆವು. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಏಳು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಆಗುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಬ್ಬು ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಡಿಸಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ "ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಎರಡು ಟಿಎಂಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1.2 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೀರು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೇನ್ ಅಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ರೈತನ ಮಗ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತರುವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು: ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ

TAGGED:

BHADRA WATER PROTEST
TRACTOR PROTEST
ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟ
DAVANAGERE
FARMERS PROTEST

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