ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ: ರೈತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 4:20 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡದೇ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಮನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ರೈತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಇಂದು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಶಾಮನೂರಿನಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ನಿವಾಸದವರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ರೈತರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪೊಲೀಸರು ರೈತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಡಿಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಲ ರೈತರು ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ತನಕ ಬಂದು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಇನ್ನು ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.
ನಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನಾ? ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಾಲ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಚಿವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾ. ನಾವು ಪಾಲು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವಾ?, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರ ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ಬಸ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಆದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನಾ?. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಯಿತು, ಇದೀಗ ಬೇಸಿಗೆ ನೀರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡದೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ದಂಡೆ, ಬಲ ಹಾಗೂ ಎಡ ದಂಡೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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