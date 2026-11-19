ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಪಟ್ಟು: ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಹರಿಸಿ ಹಾಗೇ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 1:14 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಡಿಕೆ - ತೆಂಗು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹರಿಸಿರುವ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ 120 ದಿನಗಳ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹಳೇ ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನೀರು ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಹರಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಹರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು ಹರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರದ್ದು ಏಕೆ ವಿರೋಧ? - ಇಲ್ಲಿದೇ ಕಾರಣ!: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಭದ್ರಾ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ. ನ. 15ರಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನೀರು ಕೇವಲ ಮೇಲಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಕೊನೆಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದ ಬೆಳೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಂದು ನೀರು ಹರಿಸದೇ ಇದೀಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಭಾರಿ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲು ಸತತವಾಗಿ 120 ದಿನಗಳ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ರೈತರ ಆಗ್ರಹ.
ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು: ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸತತವಾಗಿ 06 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಯಿತು. ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. 1500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 1 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಉಪವಾಸ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಲೋಕಿಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ರೈತರ ಪರ ಕಾಳಜಿ, ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆಗ ಕೂಡ ನೀರು ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಕೊಡದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇವರೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ದಮ್ಮು ಇಲ್ಲ, ತಾಕತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದೀನಿ ನೀರು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
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