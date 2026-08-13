ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಅನ್ನದಾತ; ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆನಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರೈತ ವರ್ಗ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 12:25 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 172 ಅಡಿ (54 ಟಿಎಂಸಿ) ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಇರುವುದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೀರು ಬಿಡಲು ಆ.15ರ ಗಡುವು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ, ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ಸಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಭೆಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೇ ಆ. 16ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ತಡೆಗೆ ರೈತರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಗಡವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀರು: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ತೀವ್ರ ಬರವಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ಹಾಗೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆರಾಯ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ಹಾಳಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೊಳ ಅಳಸಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲೇಬೇಕು, ಈಗ ನೀರು ತಪ್ಪಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೂ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದ್' ರೈತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬೆಳವನೂರು ನಾಗೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ 172 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ತನಕ 80 ತಲುಪಬಹುದು. ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮನವಿ ಕೊಡ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು... ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವರು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನಂಬಿ 25% ರಷ್ಟು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನೀರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವುಗಳು ರೈತಾಪಿ ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಾಮನೂರು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ರು ಪೂಜಾರಿ ವರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ 54 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿ ಇದೆ. 8-10 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು 16 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಡ್ಯಾಂಗೆ ಬಂದರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅವರದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಿ ಇದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಡ್ಯಾಂಗೆ ಬರುವ ನೀರು ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲವಿದೆ ಸಹಕರಿಸಿ" ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನವಿ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನನಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟೇ ನೀರಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಡವಾದರೆ ಚಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಸಿಲುಕಿ ನೆಲಕಚ್ಚಲಿದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಯಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಐಸಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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