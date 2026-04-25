ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ: ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ. ಡಿ; ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 25, 2026 at 8:48 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೇಸಿಗೆ ರೈತರನ್ನು ಹಿಂಡಿಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಸೇರಿದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಸಿಲ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಲ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರು ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕಂದನಕೋವಿ, ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ರೈತರಾದ ಶಿವು, ದುರ್ಗೇಶ್, ಕಲ್ಲೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವ ರೈತರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಖರೀದಿಸಿ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರು: ಕಷ್ಟುಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರೈತರು, ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂದನಕೋವಿ, ಗುಡಾಳ್ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ರೈತನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 12-14 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10-12 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ನೀರು ಶೇಖರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ, ಕಂದನಕೋವಿ, ರುದ್ರನಕಟ್ಟೆ, ಐಗೂರು, ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
10 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತಿರುವ ರೈತರು: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 10 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಡಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ, ಮಾಯಕೊಂಡ ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಒಣಗಿ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದೀಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂತಾಗಲಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು: ಯುವ ರೈತ ಶಿವು ಮಾತನಾಡಿ, ದಿನ ನಿತ್ಯ 10-12 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರಿಸಿ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 10-20 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ದಿನನಿತ್ಯ 10-12 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ರೈತ ದುರ್ಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಂಟು ನೂರು ಅಡಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದ್ರೂ ನೀರು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತರಿಸಿ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು 12 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. 10 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ನೀರು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ 10 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಯುವ ರೈತ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ 15-16 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಬೇಕು. ಹತ್ತು ಎಕರೆ ತೋಟ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಎಕರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅ ರೀತಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರುವುದರಿಂದ 7-8 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ 16 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರೇ ದೂರ ಆಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ಹತ್ತು ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತೇವೆ. ಮೂರು ಬೋರ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
