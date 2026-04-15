22 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 20 ರೀತಿಯ ಬೆಳೆ! ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಬಾಸು; ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತನಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಕಾಸು
ರೈತ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ 22 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 15, 2026 at 10:20 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿಯ ಹೆದ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 22 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 20 ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಬಿಝಡ್, ಬಿಬಿಎಂ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆದ್ನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರರಾದ ಎಚ್.ಎಂ.ದಿನೇಶ್, ಸಂತೋಷ್ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಮುರುಗೇಶಪ್ಪನವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಾವಯವ, ಶೇ.10 ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅಡಿಕೆ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 12 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು, ಹಲಸು, ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ, ಮೆಣಸು, ಪಪ್ಪಾಯ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜೀವಾಮೃತ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 30ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದರೆ 70ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ.
ಹೆದ್ನೆಗೆ 'ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್' ಎಂಬ ಗರಿ: ಡಾ.ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ರೈತರು 1990ರಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಚ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಆ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದ್ನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 'ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಸಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ 15 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅರಿಶಿಣ, ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ, ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ, ವೆನಿಲ್ಲಾ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ದಾಳಿಂಬೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಳ ಸುತ್ತ ಬದುಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾನಿ, ಮಹಾಗನಿ, ಸರ್ವ ಸಾಂಬಾರ್, ಹಲಸು, ಮಾವು, ನಿಂಬೆ, ಸಪೋಟ, ತೆಂಗು, ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ ಮುರುಗೇಶಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. 60x60 ಅಡಿ ಹಾಗೂ 24 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವಿದ್ದು, ಐದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಇವರು ಸೋಲಾರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ: ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೂ ಸಂದಿವೆ. ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಿಲಿನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್, ಏಷ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಶ್ರೀರಂಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡ ದಕ್ಕಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಪೇರಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಗೋಕೃಪಾಮೃತ, ಬೀಜಾಮೃತ, ದಶಗವ್ಯ, ದಶಗರ್ಣಿ ಸವಾಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಫಸಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾವು, ಹಲಸು, ತೆಂಗು, ಆಲ್ಸ್ಪೈಸ್ ಗಿಡ, ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಂಬೆಯಿಂದ 70-80 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಪೇರಳೆ, ಅಡಿಕೆಯಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹಾಕಿರುವ ದಾಳಿಂಬೆಯಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಬರಬಹುದು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ- ಡಾ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ
ಪುತ್ರ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸಾಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಾವು ದನದ ಗೊಬ್ಬರ, ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೇರಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಪೇರಳೆ ಬರಲಿದೆ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಎಕರೆಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತೇವೆ. 12 ಲಕ್ಷ ರೂ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು, ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಪುತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಹಕಾರ ಅಪಾರ. ಸೀಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ, ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ, ಮಾವು, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಪೇರಳೆ, ಕರಿ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
