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ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸುಸ್ತು; ಚಂದಾ ಹಣದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಚಂದಾ ಹಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವರದಿ.

TIRED OF THE AUTHORITIES' NEGLIGENCE, CHIKKAMALLANAHOLE VILLAGERS BUILT THEIR OWN ROAD
ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ To ಖಾನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 3:02 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಇದೀಗ ತಾವೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಣ ಹಾಕಿ, ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣು ತರಿಸಿ ಮಾರುದ್ದ ಬಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು (ETV Bharat)

ಇದು ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ: ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ To ಖಾನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬೃಹತ್ ಗುಂಡಿಗಳಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ರಸ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸೇರಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 2-3 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ತಗ್ಗು-ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದು. ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ರೈತರು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಸಾವು-ನೋವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಬಸ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ನಿಲ್ಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗೂ-ಹೀಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇ ಹಣ ಹಾಕಿ, ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣು ತರಿಸಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಲಾ 500-1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಶಾಶ್ವತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಸಂಸದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ನಾವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ 500 ರಿಂದ 1,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಚಂದಾ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ 2-3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕ‌ಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

TIRED OF THE AUTHORITIES' NEGLIGENCE, CHIKKAMALLANAHOLE VILLAGERS BUILT THEIR OWN ROAD
ತಾವೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಗುಂಡಿಮಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಹವಾಸ ಬೇಡವೆಂದು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 100,200,500,1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಂದಾ ಎತ್ತಿ ಐದಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಜೆಸಿಪಿ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಸ್​ಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ನಿಂತರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್​ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಂಚರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

TIRED OF THE AUTHORITIES' NEGLIGENCE, CHIKKAMALLANAHOLE VILLAGERS BUILT THEIR OWN ROAD
ತಾವೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

"ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಓಡಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗುಂಡಿಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬೈಕ್, ಕಾರು, ಓಡಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ತನಕ ಇದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳು ರೈತರ ಹಾಗೂ ಜನರ ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿವೆ. ಇದೀಗ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ರೇವಣ್ಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಸಚಿವ ಖಾದರ್

TAGGED:

CHIKKAMALLANAHOLE VILLAGERS
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ರಸ್ತೆ
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