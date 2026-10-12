7 ಮೀಟರ್ ಕುಸಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ, 17 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 12, 2026 at 4:06 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಭೀಕರ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ 17 ಗ್ರಾಮಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೇವು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ 150 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಲ್ಬಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿ ಎಂ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬರ ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ 17 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಾಳ್ ಕದರಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ಮ್ಯಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಗುಮ್ಮನೂರು ಕಂದನಕೋವಿ, ಜಮ್ಮಾಪುರ, ನೇರ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೊಲ-ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಂಟು ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ತರಬೇಕಾದರೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮೇವು-ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
7 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿಎಂ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಉಬ್ರಾಣಿ, ಮಾಯಕೊಂಡ, ಸೊಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. 17 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿನಾಯಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಇದೀಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ತನಕ 150 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆ-ತೊರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯ ಮೂಲಕ 6 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್: "ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇವು ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೇವು ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಸೊಕ್ಕೆ, ಬಿಳಿಚೋಡು, ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ 36 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ 10 ವಾರಕ್ಕೆ ಮೇವು ಆಗಬಹುದು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಈಗಾಗಲೇ ಒಣಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ಮೇವು ಸಿಗಲಿದೆ. 15 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೈಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇವು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬರ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗುಮ್ಮನೂರು ನಿವಾಸಿ ರೈತಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ - ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಜಿಗು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸಭೆ ಕರೆದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನೀರು ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಷ್ಟ. ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುವುದು?. ಗುಡಾಳ್, ಕದರಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ, ಮ್ಯಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಗುಮ್ಮನೂರು ಕಂದನಕೋವಿ, ಜಮ್ಮಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳತೀರದು: ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೈದು ಬಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರು ತರುವುದರೊಳಗೆ ದಿನವೇ ಕಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿ-ನಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬೋರ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 70 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಡಾಳ್, ಕಂದನಕೋವಿ, ಗಿರಿಯಪುರ, ಜಮ್ಮಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ ನೆಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ. ರೈತನಿಗೆಯೇ ನೀರಿಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ?. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಗೋ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ ನೀರು-ಮೇವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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