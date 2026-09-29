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ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ: ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ಆನೆಯಂತಹ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ವರದಿ - ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

Davanagere district facing a shortage of anesthesiologists
ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 4:35 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ನಡುವೆ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ಆನೆಯಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಗರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಅಗತ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ವನ್ಯಜೀವಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೋ ಆಗಮಿಸುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

Davanagere district facing a shortage of anesthesiologists
ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಅರಸಿ ನಾಡಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಆನೆಯಂತಹ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿದೆ.

Davanagere district facing a shortage of anesthesiologists
ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮೂಲಕ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಉಬ್ರಾಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಡಿನತ್ತ ಆನೆಗಳು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಫಸಲು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಯ್ಯನ ದುರ್ಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಕೂಡ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ದಿ‌ನನಿತ್ಯ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರೈತರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯಂತಹ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆನಗೋಡು ಬಳಿ ಇರುವ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ತೋಳಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಾಟುವ ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆರಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಗಾಯಳು ಚಿರತೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ (ಡಾಟ್) ನೀಡಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.

Davanagere district facing a shortage of anesthesiologists
ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ. ಆಹಾರ, ನೀರು ಅರಸಿ ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ನಾಡಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನುರಿತ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅರವಳಿಕೆ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ವೇಳೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗದೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೇ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಬೇಸರ.

Davanagere district facing a shortage of anesthesiologists
ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)

12 ಜನ ನುರಿತ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲಯನ್ ಸಫಾರಿ, ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಶಿಬಿರ, ಬಂಡೀಪುರ ಆನೆ ಶಿಬಿರ, ಕೊಡಗಿನ ವೈಲ್ಡ್​ಲೈಫ್ ಪಿಜಿ ಸೆಂಟರ್, ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಜನ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವನ್ಯಜೀವಿ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಯೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

Davanagere district facing a shortage of anesthesiologists
ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಎಸಿಎಫ್ ಆನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾನವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಆನಗೋಡು ಬಳಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.‌ ನಮಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಏನಾದರೂ ಆದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ತಜ್ಞರು‌ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್​ಲೈಫ್ ವೈದ್ಯರೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಿರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿರತೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜ‌ನ ಹೇಳುವುದೇನು? ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಲೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನಗೋಡು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಮಾಡಲು ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಬೇಕು. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಬರುವ ತನಕ‌ ನಾವು ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಂದು ಡಾಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Davanagere district facing a shortage of anesthesiologists
ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಆನಗೋಡಿನ ಬಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜಗಳೂರು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಆನಗೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಒಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನೀರು ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ರೈತನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಠಕವಾಗಲಿವೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರಲಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ನೀರು ಆಹಾರ ಅರಸಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗದು ಎಂದು ರೈತ ಆಂಜೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನರಳಿದ ಚಿರತೆ: ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ- ವಿಡಿಯೋ

TAGGED:

DAVANAGERE
ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆ
ಮಾನವ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ
ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟ
ANESTHESIOLOGISTS

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