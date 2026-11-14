ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂವರು ಅನಾಥ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 9:50 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂವರು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಕೆ. ಪೂಜಾ (22) ಅವರನ್ನು ಆರ್.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೈ ಹಿಡಿದರು. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಚಳಗೇರಿ (20) ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ವರಿಸಿದ್ದು, ಅಖಿಲಾ ಸಬಾನ (21) ಸುರೇಶ್ ಎಂ. ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದರು.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಶರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಧು -ವರರಿಗೆ ನೆರೆದವರು ಆರತಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಹರಸಿದರು. ಮದುವೆಗೆ ಚೆಂದದ ಚಪ್ಪರ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ 11.30ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಹೆತ್ತವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ನವದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 49 ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿಲಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮದುಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 45 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ಬಾಂಡ್ ಇರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಇಲಾಖೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವರನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಧ್ಯ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿರುವ ಯುವಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನವಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಖಿಲಾ ಶಬಾನ ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅಖಿಲಾ ಶಬಾನ ಮೂಲತಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರದಲದಲಿರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಿಲಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೃದ್ಧರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಖಿಲಾ ಶಬಾನ ಅವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತೂರ (29) ಅವರು ವರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿವಾಹವಾಗಲು ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುವ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ವಧು ನೋಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆನು. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಬಾನ ಅವರನ್ನು ವರೆಸಿದ ವರ ಸುರೇಶ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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