ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಪಟ್ಟು
8 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಉಮಾಪತಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಬಾವಿಬೆಟ್ಟಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿದರು.
Published : March 25, 2026 at 5:23 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ತಂಡ 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ' ನಡೆಸಿತು. ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಮಾಜದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
2008 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ 11 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ್ದ 8 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಉಮಾಪತಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಬಾವಿಬೆಟ್ಟಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಉಮಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡಿವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಠದ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದೇ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ದಿನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಮಠದ ಭಕ್ತ ನಂಗೇಡಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ "ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾವೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಡುವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಠದ ಒಂದು ರೂ. ಕೂಡ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶ್ರೀಗಳು: "ನಾನು ಮಠದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ವಾಸ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಚೆಕ್ಗೆ ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶ್ವಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವೇ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ, ನನ್ನ ಜೀವ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ವಾಸ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ" ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಕ್ತ ಹಾಲೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಮಾಪತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮಾ. 10 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ 8-9 ಕೋಟಿ ಹಣ ಇತ್ತೆಂದು ಉಮಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಬಾವಿಬೆಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವುದೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ. ತಮ್ಮ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೂ. ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಅದೇ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೂ ಅದೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇವರ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಇದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಉಮಾಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನಲ್ಲಿ 2008ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕನಸು. ನಾವು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಹರ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಇದು ಸಮಾಜದ ಕೆಂಗ್ಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತೆ 15 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ತೆಗೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಸೇರಿಸಿದರು. ಶ್ವಾಸ ಪೀಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
