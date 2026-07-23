ಚಿಕನ್, ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ 300 ರೂ., ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೀಗ 8 ರೂ.!; ಕಾರಣ ಏನು?
ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 6:47 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಮಾಂಸದ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಾಗದೇ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಕಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಲಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯ ದರ ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರಪ್ರಿಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ - ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನೂರಾರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಲೆಸ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 280-300 ರೂ., ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ 250-280 ರೂಪಾಯಿ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬರ್ಡ್ಸ್ (ಕೋಳಿ) 140 ರೂ. ಕೆಜಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ 12 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ತಗುಲುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 152 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಜಿಯಂತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಲೋಡ್ ಬರುವ ವೇಳೆ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ 40-50 ಕೆಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. Wholesale (ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ)ನಲ್ಲಿ6 ರೂಪಾಯಿ 70 ಪೈಸೆ ದರ ಇದೆ. Retail (ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ)ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಈಗ 8 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇದೆ. ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ 15 ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು.
ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕೋಳಿಗಳು: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಶಿರಾ, ಮಂಗಳೂರು, ಕಡೂರು, ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಡೀಲರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಲೀಕರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೇ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾರ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಚಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಚಿಕನ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಲು ಕಷ್ಟ: ಖಾನ್ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅರ್ಷದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕನ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಚಿಕನ್ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಯಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಉಳಿಯುವುದೇನು?. ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು?. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೊರೆತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದೆಡೆಯಾಗಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒಂದೇ ದರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲವೇ ವಾರಕ್ಕೆ 10-15 ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 50-60 ಲಕ್ಷ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕೇವಲ 8-10 ಲಕ್ಷ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು. ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ ಆಯಿತು. ಒಂದೆರಡು ಕೆಜಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಾಲ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿ 8 ತಿಂಗಳು ಉರುಳಿದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
300 ರೂ. ದಾಟಿದ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್: ಮತ್ತೋರ್ವ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಖ್ತರ್ ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿ ದುಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 250 - 280 ತನಕ ದರ ಇದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐದು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಭ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 300 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ದರ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಸಾಯಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಕಿರಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಜನ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಇದೀಗ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರೆ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೈಕಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಗಟು ದರ 7.40 ಪೈಸೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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