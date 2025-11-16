ETV Bharat / state

6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಮಿಷನ್: ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್​ಎಫ್ಎಸ್ಎ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕಮಿಷನ್ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Ration Shop
ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20,421 ಪಡಿತರ ವಿತರಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಮಿಷನ್ ತಲುಪಿಲ್ಲ. 6-7 ತಿಂಗಳ ಕಮಿಷನ್ ದೊರೆಯದೆ ವಿತರಕರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್​ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುವಂತೆ ವಿತರಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಡಿತರ ವಿತರಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್​ಎಫ್ಎಸ್ಎ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕಮಿಷನ್ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ (ETV Bharat)

ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರ ಲೋಡ್ ಇಳಿಸುತ್ತೇವೆ: "ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರ ಲೋಡ್ ಇಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಶೇ 80% ರಷ್ಟು ಜನರು ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರು. ಆದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಬಾರದೆ ನಮ್ಮವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಮಿಷನ್​ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೂ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಬಿಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಹಣ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2025 ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಎನ್​ಎಫ್ಎಸ್ಎ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.‌

ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಳವಾರ (ETV Bharat)

ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೂ ಅಡಚಣೆ: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೀವು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ. ‌ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಮಿಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬರುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್​ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ. ಬಾಡಿಗೆ, ಇಂಟರ್​ನೆಟ್ ವೆಚ್ಚ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪಡಿತರ ಬಂತು ಎಂದರೆ 95 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ದು ಮಾತ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಪಡಿತರ ವಿತರಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಮಿಷನ್: "ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 177,33,98,000 ರೂ. ಕಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ.‌ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ಅಂದಾಜು 20 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರಬೇಕು.‌ ಎರಡು ಸೇರಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಮೇಲೆಯೇ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ‌ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಳವಾರ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಕಿ ಬಿಲ್​ಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ, ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಮಿಷನ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

DAVANAGERE
ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಕಮಿಷನ್​
ಎನ್​ಎಫ್ಎಸ್ಎ ಕಮಿಷನ್
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ
RATION DISTRIBUTORS COMMISSION

