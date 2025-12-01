ETV Bharat / state

ಗಾಳಿಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಲೀಟರ್​ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ನೀರು ಸೇವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ನೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ.ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಯಂತ್ರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೀರು ಸೇವಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಡಿ‌‌ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಇದರ‌ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್​ಗಳ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶೇಖರಿಸಲಾದ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದೆಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮರುಭೂಮಿ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ(ಮಿನರಲ್ಸ್‌)ವಿದ್ದು, ಸೇವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ (ETV Bharat)

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಯಂತ್ರದ ಹೆಸರು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫ್ಯಾನ್​ಗಳು ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್​ಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ETV Bharat)

ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀರು- ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ETV Bharat)

"ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ (ETV Bharat)

ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಲೀ​ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ- ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ.ಆರ್.: "ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೆವು.‌ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬದಲು ಸೋಲಾರ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್, ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಬ್ಲೋವರ್, ಹೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ.ಆರ್. ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಐಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ (ETV Bharat)

"ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಲೀಟರ್​ ನೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 15-20 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮರುಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಶಾಂಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು 2-3 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ (ETV Bharat)

"ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್​, ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2-3 ವ್ಯಾಟ್ಸ್​​ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೈಭವ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.‌

