ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೆಶ್! ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ

ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NEW INVENTION FOR TOMATO PROTECTION
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 5:35 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 5:47 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೆ ಆತಂಕಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೋ ತಿಪ್ಪೆ ಗುಂಡಿಗೋ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು ಈ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ನಲ್ಲಿಡಿ.

ಹೌದು, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಬರುವ ತನಕ ಟೊಮೆಟೊ ಫಸಲನ್ನು 60 ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಗರದ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹೆಚ್ ಬಿ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೃತಿ (ETV Bharat)

ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್​​ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 10-15 ದಿನ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಈ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಟ್ಟರೆ 45ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಕುಸಿತವಾದಾಗ ಈ ಸಾಧನ ಬಳಕೆ ಆಗಲಿದೆ.‌ ರೈತರು 45-60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಠಡಿ (ETV Bharat)

ಮೋಸ್ಟ್​ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆ: ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟೊಮೆಟೊ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಜಮೀನಿಂದ ತಂದಿರುವ ಫಸಲಿನಂತೆ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.‌ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.‌

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ (ETV Bharat)

ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಯುವಿಸಿ ಲೈಟ್ (ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೇರಳಾತೀತ), ರೆಡ್ ಲೈಟ್, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಂತೆ ಡೋಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಈ ರೀತಿ ಡೋಸ್​ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಡೋಸ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಥಿಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.‌ ಯುವಿಸಿ ಲೈಟ್​, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಇಥಿಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಟೊಮೆಟೊ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಇಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೊನ್​ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ, ಅದರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್​ಲ್ಲಿ 45-60 ದಿ‌ನಗಳ ಕಾಲ ಟೊಮೆಟೊ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೂ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನವನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊಠಡಿಯ ಸುತ್ತ ಕೂಲಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ 'ಟೆರಾಕೋಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಪೆಲ್ಟಿಯಾರ್ ಫ್ಯಾನ್, ಇಥಿಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ Consumer Forumನವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 20 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳು ಭಾಗಿಯಾದ್ದವು. 20ರ ಪೈಕಿ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗ‌ಳ ಕಾಲ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಡದೆ, ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‌ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗೆ ಅವಳಡಿಸಲಾದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಸೌಂಡ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.‌ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಇಥಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಕಡಿಮೆ‌ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಇಥಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಸ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ‌ಇದು ರೈತನಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ‌ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಅರವಿಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ETV Bharat)

ಬೆಳೆದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡೋದು ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ‌‌. "ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಇಡೀ ಹಣ್ಣು ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವೆಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುರಿದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಬಾರದೆಂದೇ ಈ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ Consumer Forumನವರ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್​ಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿದಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್​ಗಳಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ತನಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುವ ಸಾಧನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೆಚ್.ಬಿ. ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ETV Bharat)

ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ. ಶೃತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

