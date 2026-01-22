ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜೋಧಪುರ್ ಬಟಾಣಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿತ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು

ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE JODHAPUR GREEN PEAS ಜೋಧಪುರ್ ಬಟಾಣಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿತ BEANS RATE
ಅವರೆಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಜೋಧಪುರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ‌ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (ಗ್ನೀನ್ ಪೀಸ್) ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೆಳೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವಂತಾಗಿದೆ.

ಅವರೆಕಾಯಿ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಧಪುರ್ ಬಟಾಣಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿತ (ETV Bharat)

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಅವರೆಗೆ 80 ರೂ.: 2025 ರ ನವೆಂಬರ್​​ನಿಂದ ಅವರೆಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಜವಾರಿ ಅವರೆಕಾಯಿಗೆ 80 ರೂ. ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಯಿಂದ ಅವರೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು: ಜೋಧಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರೆ ಸದ್ಯ 15-20 ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅವರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯ ಅವರೆಕಾಯಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಆದರೆ ಜೋಧಪುರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾರಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಸೀಜನ್ ಮುಗಿದರೂ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ನಾನಾ ತಳಿಗಳ ಅವರೆಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

"ದಬ್ಬೆ ಅವರೆಕಾಯಿ, ದುಂಡು ಅವರೆಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಟಾಣಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ದರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರದಲ್ಲೇ ಜನರು ಬಟಾಣಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರಾದ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜೋಧಪುರ್​ದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ: "ಜೋಧಪುರ್​ದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಕೆಜಿಗೆ 32 ರೂ. ಬೀಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 35-40 ರೂ. ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ‌. ಇದರಿಂದ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕೆಜಿ ಅವರೆಕಾಯಿ 20-40 ರೂಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕ ಸಿಹೆಚ್ ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರು‌.

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಳಲು: "ನಮ್ಮ‌ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಟಾಣಿ ಬರುತ್ತದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ‌ಅವರೆಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ‌. ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಬಟಾಣಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರೆಕಾಯಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅವರೆಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟಾಣಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅವರೆಕಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಓಬಳೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

