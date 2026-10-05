ದಾವಣಗೆರೆ: ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಬದುಕಿದ್ದ ಮಂಗಳಮುಖಿ 'ಅರುಂಧತಿ' ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವು
ಅರುಂಧತಿ ಅವರು ಇಡೀ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Published : October 5, 2026 at 6:00 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಅರುಂಧತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳಮುಖಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಾಚೆಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಅರುಂಧತಿ' ಇಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ: ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅರುಂಧತಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಮಸಾಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕೊಳಾಳ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳು, ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ಅದರಾಚೆಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅರುಂಧತಿ ಇಡೀ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿ ಅ. 3ರಂದು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭರಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಇನ್ನು ಅರುಂಧತಿ ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. 'ರೈತ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಅರುಂಧತಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೊಂದು ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೂ ನನ್ನ ರೀತಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬೇರೆ, ಅದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಡಿಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿ: ಅರುಂಧತಿ ಅವರು 'ಮಡಿಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಭರಮಸಾಗರ ಸಮೀಪದ ಕೊಳಹಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾದರಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕೆಲ ದುರುಳರು ಸಾಕಿದ್ದ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದ್ದಿದ್ದು ಕಹಿ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ಅರುಂಧತಿ, ಅವರು ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಭರಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅರುಂಧತಿ ಅವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹದನಲ್ಲಿ ಭರಮಸಾಗರದ ಬಳಿ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅ. 3ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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