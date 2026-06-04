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ಮರ ಕಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ: ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

ಜಗಳ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಎದೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಲವಾಗಿ ತಾಗಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Murdered Lankesh
ಕೊಲೆಯಾದ ಲಂಕೇಶ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 10:35 AM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮರ ಕಡಿಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿ ಅದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ದೀಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ದೀಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಂಕೇಶ್ ಕೆ‌. ಬಿ. (40) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಮೃತ ಲಂಕೇಶ್ ಹಾಗು ಮಾವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಳೇ ದ್ವೇಷವಿತ್ತು. ಲಂಕೇಶ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಜಾಲಿ ಮರವನ್ನು ಮಾವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಡೆದಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಲಂಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಗಳ‌ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಲವಾಗಿ ತಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಲಂಕೇಶ್ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ದಾರಿಮಧ್ಯೆ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಆತನ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ ಲಂಕೇಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ದೀಟೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
MURDER CASE
ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ
FIGHT ENDS IN MURDER

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