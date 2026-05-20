ಕೊ‌ನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡದ ಪುತ್ರಿ! ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಳು 8 ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತಮ್ಮ!

ಜೀವನದ ಕೊನೆಗಾಲಕ್ಕೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಬಿಟ್ಟರಾಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು.

NANJANGUD HEARTBREAKING INCIDENT
ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 9:18 AM IST

ಮೈಸೂರು: ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊ‌ನೆ ಗಳಿಗೆಯನ್ನಾದರೂ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರಾಯ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ 96 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಗಲೂ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಬಂದಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಮನೆ.

ಹೌದು, ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ವೃದ್ಧೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆತ್ತ ಮಗಳು ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಬೇರೆಡೆ ತೆರಳಿದ ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ(96) ಮೃತ ತಾಯಿ. ತನ್ನ ಕೊ‌ನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿ ಮಲಗಿ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ಬೇಡ. ನನ್ನ ರೋಷ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿ ಉಮಾ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವ ಮನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್​ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಮೃತಳ ಪುತ್ರ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ವಿನೋದಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. 96 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಉಮಾ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ವಿಷಯ. ಮೃತ ತಾಯಿಗೆ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಆಸ್ತಿ ಕಲಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಮಾ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಮನೆಯವರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಇಂದು ಬೀದಿಗೆ ಬರಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಮೋಸಗಾರರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪಾರ್ವತಮ್ಮಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾಲ್ವರು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಎಂಬ ಮಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಾಳಿದ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪತಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾನು ಕೂಡ ಜೀವ ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪಾರ್ವತಮ್ಮಳ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಮನೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮಳ ಪುತ್ರಿ ಉಮಾ ಅವರ ಸುಪರ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಕೊ‌ನೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದರಾಯಿತು ಅಂತ ಬಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಉಮಾ ಸಹಕರಿಸದೇ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮಳನ್ನು ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ವೃದ್ಧೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮಳ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಗಳೇ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಕೊನೆ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸದೇ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ವೃದ್ಧೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

