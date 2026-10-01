ಮಂಗಳೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಿಂದ ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ನವರಾತ್ರಿಗೆ 5 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಮಂಗಳೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಿಂದ ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2026 ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 1:18 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ (KSRTC) ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ವಿಶೇಷ 'ದಸರಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್' ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
2022ರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೃಂಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: "2022ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂಬತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ ಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (ನವದುರ್ಗಾ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು 9 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು):
- ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು, ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ (ಬೀಚ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೂ ಅವಕಾಶ), ಉರ್ವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ.
- ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:00ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ – ರಾತ್ರಿ 08:00ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್.
- ದರ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹500, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ) ₹400.
2. ಕೊಲ್ಲೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್:
- ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ – ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ – ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ – ಮಂದಾರ್ತಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ – ಕಮಲಶಿಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ) – ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ – ಮಂಗಳೂರು.
- ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:00ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ – ರಾತ್ರಿ 08:00ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್.
- ದರ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹600, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹500.
3. ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (ನೂತನ ಸೇರ್ಪಡೆ):
- ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರು – ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ – ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ – ಹರಿಹರಪುರ ಮಠ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ) – ಕಿಗ್ಗಾ ಋಷ್ಯಶೃಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮಂಗಳೂರು.
- ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:00ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ – ರಾತ್ರಿ 07:00ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್.
- ದರ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹600, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹500.
4. ತಲಕಾವೇರಿ - ಭಾಗಮಂಡಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್:
- ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರು – ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ – ತಲಕಾವೇರಿ – ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಭಾಗಮಂಡಲ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ) – ಅಬ್ಬಿಫಾಲ್ಸ್ – ರಾಜಾಸೀಟ್ – ಮಂಗಳೂರು.
- ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:00ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ – ರಾತ್ರಿ 09:30ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್.
- ದರ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹600, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹500.
5. ಸಿಗಂದೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್:
- ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರು – ಕುಂದಾಪುರ (ಉಪಾಹಾರ) – ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆ) – ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮಂಗಳೂರು.
- ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:00ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ – ರಾತ್ರಿ 07:30ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್.
- ದರ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹700, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹600.
ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ www.ksrtc.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
- ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್: 9663211553
- ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ: 7760990720
- ಮಂಗಳೂರು 1ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಘಟಕ: 7760990713, 7760990723
- ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ: 7760990711, 9663266221 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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