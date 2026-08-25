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ಮೈಸೂರು ದಸರಾ -2026: ಗಜಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಗಜಪಡೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Dasara Elephants are leaving veerahosahalli to Reach MYSURU Palace
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಯಾಣ - ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 5:11 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಗಜಪಡೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆನೆಗಳ ತಂಡ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್​ 26) ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್​ 28ರಂದು ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯತ್ತ ತೆರಳಲಿರುವ ಆನೆಗಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಟೆಂಟ್​​ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

Dasara Elephant are leaving veerahosahalli to Reach Mysore Palace
ಆನೆಗಳ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV BHARAT)

ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ 10ಗಂಟೆಗೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಗಜಪಡೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ 9 ಆನೆಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಆನೆಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿವೆ. 2 ಆನೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲು ಆನೆಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 9 ಆನೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಜಪಯಣದಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ. ಗಜಪಯಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 6,000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಗಜಪಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸುವ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಆನೆಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆ ಬರುವ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

ಅರಮನೆ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಗಜಪಡೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:52 ರಿಂದ 10:19 ರ ಶುಭ ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರಮನೆಗೆ ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ತಾಲೀಮುಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ: ಗಜಪಡೆಯ 14 ಆನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯೋಡೇಟಾ ಹೀಗಿದೆ!

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