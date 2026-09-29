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ಧನಂಜಯಗೆ ಮದ: ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ?

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಆನೆ ಧನಂಜಯಗೆ ಮದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

DASARA ELEPHANT DHANANJAYA
ಧನಂಜಯ ಆನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 4:46 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಧನಂಜಯಗೆ ಮದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.

ಮಹೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಧನಂಜಯ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ರೀವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​​ ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಗಜಪಡೆಗೆ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ತಾಲೀಮಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ವರ್ತನೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಏಕೆ ಡೌಟ್? ಏಕಲವ್ಯ ಆನೆ ಅರಮನೆಯ ಖಾಸಗಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ. ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ ಧನಂಜಯಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಧನಂಜಯ ವಿವಿಧ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಆನೆಗೆ ಮದ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಗೈರಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ಆನೆಗೆ ಮದ ಹಾಗೂ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ. ಐ.ಬಿ. ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ ಬಂದ ಆನೆಗೆ ಮದ ಇಳಿಯಲು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮದ ಬಂದ ಆನೆ ಮಾವುತ ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳ ಸಂಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧನಂಜಯ ಆನೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸದ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆಗೂ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧ: ಈಗಾಗಲೇ ಅರಮನೆಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಗಜಪಡೆ ಶೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ 12 ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಮಜ್ಜನದ ನಡುವೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಗಜಪಡೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಜಪಡೆ ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.

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ಧನಂಜಯ ಆನೆಗೆ ಮದ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ
DASARA ELEPHANT DHANANJAYA

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