ಬೆಳಗಾವಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಲೋಕ ಅನಾವರಣ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ; ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಬೊಂಬೆಗಳು
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಾಲು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭಕ್ತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
Published : October 19, 2026 at 8:57 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ನವರಾತ್ರಿಯ ನವದಿನಗಳು ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಅನಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಳೆ ಮೂಡುವ ಕಾಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈಗ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೊಂಬೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವಿದುಷಿ ಶಾರ್ವರಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂಬೆಗಳ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಜೆನ್-ಝೀಗಳು ಸೊಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ರೀಲ್ಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ ಶಾರ್ವರಿ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಾಲು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಮೂಡಿರುವ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡುಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರು ಭ್ರೂಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪುತ್ರಿ ಶಾರ್ವರಿ, ಪುತ್ರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2023ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ತೋರಿಸಿ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆ, ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ತ್ರಿದೇವಿಯರು, ದಶಾವತಾರ, ನವದುರ್ಗೆಯರು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಗೋವುಗಳ ಲೋಕ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಪುಟ್ಟ ಮಾದರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ ದೇವರ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ರೂಪ ಪಡೆದ ಚಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಅಗ್ನಿದೇವನ ಮೂಲಕ, ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆರು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ, ಅವು ತೇಲುತ್ತ ಆರು ಕಮಲಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಶುಗಳಾಗುವುದನ್ನು, ಕೃತಿಕೆಯರು ಬಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಆಡಿಸುವುದನ್ನು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ ಮುರುಗನ್, ಸೂರಪದ್ಮಣ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ರಾಮಾಯಣದ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ, ಭಕ್ತ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ-ಸುಧಾಮ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಗೊಂಬೆಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಶಾರ್ವರಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಆರುಪದೈ ವೀಡು' ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಾದರಿ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಪ್ರಕುಂದ್ರಂ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುಚೆಂದೂರ್ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಳನಿ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸ್ವಾಮಿಮಲೈ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುತ್ತಣಿ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಾಳಮುದಿರ್ ಚೊಲೈ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶಾರ್ವರಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು 'ಆರುಪದೈ ವೀಡು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸೂರಪದ್ಮಣ ಎಂಬ ಅಸುರನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ನಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಶಾರ್ವರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 9 ದಿನ ಘಟ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊಸದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಗೊಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ಗೊಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 75 ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗೊಂಬೆಗಳು: ಈ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಣ್ಣು, ಪೇಪರ್, ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲವು ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಮುರುದಾಬಾದ್, ಕಾಂಚಿಪುರಂ, ಮಧುರೈ, ಕುಂಭಕೋಣಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಗೊಂಬೆ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾರ್ವರಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ: ಶಾರ್ವರಿ ತಂದೆ ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಣ್ಣರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ಗೊಂಬೆ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾರ್ವರಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಗೊಂಬೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾ.ಮಂಜುಳಾ ವಾಗರಾಳಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಶಾರ್ವರಿ ಮನೆಗೆ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಲು, ಪುರಾತನ ಕಥೆ ಕೇಳಲು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಸಾಧನೆ: ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಿರಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ಇಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹೀಗೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾರ್ವರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೊಂಬೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀಲಂ ಗುತ್ತಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
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