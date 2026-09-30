ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲೇ ದಸರಾ ಮಾಡಬಹುದು: ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 30, 2026 at 5:16 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಯುವ ದಸರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಫಜೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ದಸರಾ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿಗರಿಗಾಗೇ ಡೈನ್ ವಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ವಿದೇಶಿಗರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಹಾರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ಸವಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ದಸರಾ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೆನೆದರು.
ದಸರಾ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲೇ ದಸರಾವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನೀವೇ ಆಗಬೇಕಾ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದಸರಾಗೆ 22 ಸಚಿವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾಗೆ 22 ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದು. ಯತೀಂದ್ರಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಏನಿದೆ ರೀ? ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋಕೆ? ಆ ಗಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ತಳ್ಳೋಕೆ 22 ಜನರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಸರಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ 22 ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿವಾದ, ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದಲ್ಲೇ 7 ಸಾವಿರ ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯೋಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಊರಿನವರೋ ವೋಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನ ದೇಶ ಹಾಗೂ ದೇವ ಭಕ್ತಿಯ ಝೇಂಕಾರ