ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : November 13, 2026 at 7:20 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪುನೀತ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕ (ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ, ಬೆನ್ನುನೋವು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಯುವಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಹೇಳಿದ ದರ್ಶನ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟಕಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಭಯದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದ ಪುನೀತ್: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪುನೀತನನ್ನ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ 164ನಡಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ 59ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
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