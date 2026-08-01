ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ
ನಾವು ದಲಿತರು ಎಂಬ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : August 1, 2026 at 1:51 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಲಿತರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಲಗೆರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
''ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ 20 ಜನ ಗುಂಪೊಂದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೂವರು ದಲಿತರು ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
''ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಅಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬ' ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ 20 ಜನರ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ'' ಎಂದು ಮೂವರು ದಲಿತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನಾವು ದಲಿತರು ಎಂಬ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
''ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದವು'' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಲ್ಲೆಯ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ದಲಿತರು: ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಎಸಿ ಡಾ.ಚನ್ನಪ್ಪ, ಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಳಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ದಲಿತರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಸಮಾಜದವರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಲಿತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನದ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ದಲಿತರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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