ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗಣನೆ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರ ಆಗ್ರಹ
ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2026 at 3:56 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರಾವಳಿಯ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ’ (Depressed Class) ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಘು ಎಕ್ಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ದಲಿತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ರಘು ಎಕ್ಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ದಲಿತರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆದಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಪುಟದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸುವ ನ್ಯಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಚಿವರ ಭರವಸೆ ಬರೀ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಾದ ತುಳು ಭಾಷಿಕ ದಲಿತರ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿಯ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ನಿವಾರಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾನ-ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ, ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ನಾಯಕರು ದಲಿತರ ಭೂಮಿ ಪರ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮಣಿದು ಕಡತ ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಸಚಿವರು - ಅಶೋಕ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಕಿಡಿ: ಮುಖಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ನಿಯೋಗವು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತರಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ (DC) ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೆ ಕೈಬಿಡಿ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಡ್ಯ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಗಳ್ಳರ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸಚಿವರು ದಲಿತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ – ಭೀಮಸೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿವೆ ಎಂದು ಭೀಮಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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