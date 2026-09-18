ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊಸಕ್ಕಿ ಊಟ: ದೇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಹೊಸಕ್ಕಿ ಊಟವು ಕೇವಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರದೇ, 'ಮೊದಲ ಫಸಲು ದೇವರಿಗೆ–ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ' ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಸಾರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 3:00 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹೊಸಕ್ಕಿ ಊಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಗುರುವಾರ ನೆರವೇರಿದವು.
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 5.30ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ನಿತ್ಯದ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಗೋಪೂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಬಳಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಧರ್ಪಣ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾದ ತೆನೆಯನ್ನು ದೇವಳಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ದೊರೆತ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ: ಹೊಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಹೊಸಕ್ಕಿ ಊಟದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ: ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಕ್ಕಿ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಹೊಸದಾಗಿ ದೊರೆತ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಹೊಸಕ್ಕಿ ಊಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಚಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಹೊಸಕ್ಕಿ ಊಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 'ಹೊಸಕ್ಕಿ' ಎಂದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಧಾನ್ಯ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಫಸಲನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪುರಾತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊಸಕ್ಕಿ ಊಟ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೊಸ ಭತ್ತದ ತೆನೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿಸಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಧಾನ್ಯವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೊರೆತ ವರ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯ.
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