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ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಡ್ರಾವರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಮಾಯ: ಕಳ್ಳತನದ ಶಂಕೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್!

ಡ್ರಾವರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 49 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ, ಸುಮಾರು 6,37,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳವು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಜಗದೀಶ್ ದಾಸ್ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA: JEWELLERY WORTH LAKH STOLEN FROM BEDROOM DRAWER
ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 7:47 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳಕಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 49 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ, ಅಂದಾಜು 6.37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಚ್ ಕಳವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಕಳವು: ಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳಕಾಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿವಾಸ'ದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜಗದೀಶ್ ದಾಸ್ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊಠಡಿಯ ಹಂಚಿನ ಛಾವಣಿ ತೆಗೆದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್' ಕೆಲಸವನ್ನು ಧನರಾಜ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಧನರಾಜ್ ಅವರು ಜುಲೈ 8 ರಿಂದ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಾದ ಅಶ್ರಫ್, ಜಾಹಿರುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಪರ್‌ಗಳಾದ ಕಾಲಿಫ್ ಮತ್ತು ರಹೀಮ್ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಡ್ರಾವರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಆಭರಣ ಮಾಯ: ಜಗದೀಶ್ ದಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಕಡಗ , 17 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್, 8 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ನವಗ್ರಹ ಉಂಗುರ, 4 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸಾದಾ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸೋನಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ವಾಚ್​ಗಳನ್ನು 'ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಕಡಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಡ್ರಾವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿದ್ದ ಪರ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಶಂಕೆ - ದೂರು ದಾಖಲು: ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾವರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 49 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ, ಸುಮಾರು 6,37,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪೈಕಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಳವು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ದಾಸ್ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳವಾಗಿರುವ ಒಡವೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಂಕಿತರ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

JEWELLERY THEFT
ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ
DAKSHINA KANNADA
THEFT CASE

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