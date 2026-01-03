'ಕಂಬಳ ಭೀಷ್ಮ' ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆರೋಪ: ವಿವಾದ
ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ, ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬರಿಗೆ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : January 3, 2026 at 12:29 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾರ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಂಬಳದ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ, ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬರಿಗೆ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಬಂಗ್ರ ಕೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬರು ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಎಂಬುವವರು ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೈಕ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಪೆ ಎಂಬವರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಂದಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾನಹಾನಿಕಾರಕ ಬರಹ ಬರೆದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
79 ವರ್ಷದ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಕಳೆದ 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಅವರು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಂಬಳ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಬಳದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನವೂ ನಾನು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ತಯಾರಿದ್ದರೆ, ತಿಳಿಸಿ, ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ದರ್ಪದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ವರ ಬಂತು. ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆ ಸಭೆ ಕರೆದು ಇದರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಂಬಳ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಂಚಿನ ಓಟ: 125 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 10.87 ಸೆಕೆಂಡ್! ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸ್ವರೂಪ್