ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಬಲೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಬಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ
ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಆಯತಪ್ಪಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರನನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 1:29 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (54 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ) ದೂರದ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರನನ್ನು ಸಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 'ಶಿವಸಾಗರ್' (IFB SHIV SAGAR) ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಬಲೆ ಎಳೆಯುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೀನುಗಾರನೊಬ್ಬ ಆಯತಪ್ಪಿ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಡಲ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸಹ ಮೀನುಗಾರರು ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದರಾದರೂ, ಆತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಬೋಟ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಎಚ್ಎಫ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ (CGDHQ-3) ರಕ್ಷಣಾ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು. ಸಂದೇಶ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಡಮಾಡದೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಕ್ಷಣವೇ 'ಐಸಿಜಿಎಸ್ ಸಿ-448' (ICGS C-448) ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಹಡಗನ್ನು ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದರು.
ಕರ್ಗತ್ತಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮೀನುಗಾರನನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NMPA) ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
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