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ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ: ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 100.6 ಮಿ.ಮೀ ದಾಖಲು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 100.6 ಮಿ.ಮೀ ಭಾರಿ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

RAINFALL IN DAKSHINA KANNADA
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 2, 2026 at 8:57 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 2ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸರಾಸರಿ 100.6 ಮಿ.ಮೀ ಭಾರಿ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (DDMA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ವಯ, ಈ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2485.0 ಮಿ.ಮೀ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ): ​ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 140.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 124.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಸುಳ್ಯ: 140.6 ಮಿ.ಮೀ (48.8 ಮಿ.ಮೀ)

​ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 124.8 ಮಿ.ಮೀ (47.8 ಮಿ.ಮೀ)

​ಕಡಬ: 107.9 ಮಿ.ಮೀ (46.1 ಮಿ.ಮೀ)

​ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: 100.4 ಮಿ.ಮೀ ( 40.8 ಮಿ.ಮೀ)

​ಬಂಟ್ವಾಳ: 78.5 ಮಿ.ಮೀ (39.5 ಮಿ.ಮೀ)

​ಪುತ್ತೂರು: 75.7 ಮಿ.ಮೀ ( 47.6 ಮಿ.ಮೀ)

ಉಳ್ಳಾಲ: 40.2 ಮಿ.ಮೀ ( 36.7 ಮಿ.ಮೀ)

​ಮುಲ್ಕಿ: 33.3 ಮಿ.ಮೀ (33.7 ಮಿ.ಮೀ)

​ಮಂಗಳೂರು: 32.4 ಮಿ.ಮೀ (36.7 ಮಿ.ಮೀ)

​ನದಿಗಳ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

​ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ (ಬಂಟ್ವಾಳ): ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ 9.0 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರು 8.6 ಮೀಟರ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದ ತೀರಾ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
​ಗುರುಪುರ ನದಿ (ಅಡ್ಡೂರು): ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ 6.5 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 7.1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
​ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ 31.5 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 29.90 ಮೀಟರ್ ತಲುಪಿದೆ.
​ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿ (ಪುಳಿಕುಕ್ಕು): ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ 84.325 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 82.15 ಮೀಟರ್ ತಲುಪಿದೆ.
​ಡ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತಿ: ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 6.00 ಮೀಟರ್ ದಾಟಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರು 7.10 ಮೀಟರ್ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ 30 ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಎಮ್‌ಆರ್ ಡ್ಯಾಂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 18.90 ಮೀಟರ್ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಹಾನಿ ವಿವರ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿವರ: ​ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಗಾಯ: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಜನರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 7 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

​ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಹಾಗೂ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 11 ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ/ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ 553 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 36 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 4893 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, 25 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 243.05 ಕಿ.ಮೀ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

​ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹಾನಿ: ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 9.271 ಕಿ.ಮೀ ಜಿ.ಪಂ/ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು, 0.705 ಕಿ.ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ PRED ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 38.77 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಗಳು, 6 ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

​ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ: ಮೂಡುಬಿದಿರೆ (7.43 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಹಾಗೂ ಕಡಬದಲ್ಲಿ (2.49 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 9.920 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಂಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ: ​ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

NDRF: ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ 30 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ NDRF ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.

​SDRF: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 25 ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ SDRF ತಂಡಗಳು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ 28 ದೋಣಿಗಳನ್ನು (Boats) ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪ್ರಕಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
RAINFALL
MONSOON RAIN
RAINFALL IN DAKSHINA KANNADA

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