ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಹೈರಾಕ್ಸ್' ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರೇಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಹೈರಾಕ್ಸ್' ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2026 at 9:57 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್. ವಿ. ಅವರು ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20, 2026) ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ‘ಹೈರಾಕ್ಸ್’ (HYROX 2026) ಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್. ವಿ. ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಶಾರ್ಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಜೋಡಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾದ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಓಟವನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ 39 ನಿಮಿಷ 09 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ‘ಹೈರಾಕ್ಸ್’ (HYROX) ಸ್ಪರ್ಧೆ?
'ಹೈರಾಕ್ಸ್' ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಟವಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ನಿರಂತರ ಓಟದ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ದೈಹಿಕ ತ್ರಾಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳು: ಸ್ಕೈಎರ್ಗ್ (SkiErg), ಸ್ಲೆಡ್ ಪುಶ್ & ಪುಲ್ (Sled Push & Pull), ಬರ್ಪೀ ಬ್ರಾಡ್ ಜಂಪ್ಸ್ (Burpee Broad Jumps), ರೋಯಿಂಗ್ (Rowing), ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ (Farmer’s Carry), ಸ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಲಂಜಸ್ (Sandbag Lunges) ಹಾಗೂ ವಾಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ (Wall Balls).
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಶಕ್ತಿ, ಸಹನಶಕ್ತಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಹಾಗೂ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಾರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇಂತಹ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
"ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು" ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರೂಪದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವಜನತೆಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಭಾರ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಓಟ, ನಿರಂತರ ಸಹನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಈ ಜಂಟಿ ಸಾಧನೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು" – ಡಿಸಿ : ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್. ವಿ, "ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಜತೆಗೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಜನರು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ" ಎಂದರು.
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