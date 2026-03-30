ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೂದಪೀರಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ: ಸಮುದಾಯದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಪೀಠ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್.​ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

DHARWAD DUDAPIRA DARGAH HUBBALLI ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೂದಪೀರಾ ದರ್ಗಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೂದಪೀರಾ ದರ್ಗಾ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 6:30 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ದೂದಪೀರಾ (ಹಜರತ್​ ಸಯ್ಯದ್​ ಸುಲೇಮಾನ್​ ಬಾದಶಾಹ ಖಾದ್ರಿ ಬಗ್ದಾದ್​) ದರ್ಗಾ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ದೂದಪೀರಾ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿ, ಏಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ದರ್ಗಾವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ವಾಳ್ವೇಲಕರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮವ್ವ ಗುಡಗುಂಟಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ದರ್ಗಾಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಹಿಂದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೂದಪೀರಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಹನುಮವ್ವ ಗುಡಗುಂಟಿ (ETV Bharat)

ಹನಮವ್ವ ಕುಡಗುಂಟಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೂದಪೀರ ಅವರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಟ,‌ ಮಂತ್ರ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿದ್ದರೆ ದೂದಪೀರ ಅವರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಐದು ಅವಮಾಸ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

"ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವ್ವನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ದೂದಪೀರಾ ಅವರ ಮೂಲ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವ್ವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ತಂದೆಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೂದಪೀರಾ ಅವರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಗೋರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದರು" ಎಂದು ಹನಮವ್ವ ಕುಡಗುಂಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದರ್ಗಾದ ಒಳನೋಟ (ETV Bharat)

"ಅಂದಿನ ಜೋಪಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೋರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದವು. ನಂತರ, ಪಕ್ಕದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಿಸಿ, ದರ್ಗಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೇ ಇಡೀ ದರ್ಗಾದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಭಕ್ತರಾದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಕರಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೂದಪೀರಾ ಅವರ ಸಂದಲ್ ಹಾಗೂ ಉರುಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಆಶಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೂದಪೀರಾ ಸಂತ (ETV Bharat)

ವನಮಾಲಾ ಮರಿಯಪ್ಪನರ್ ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ನಾವು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಮೇಶ ಹಬೀಬ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಈ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದರ್ಗಾ ಆಗಿ 69 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉರುಸ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಉಳಿಯುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.‌ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮಾರವಾಡಿ, ಸಾವಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಜಾತ್ರೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ನಾಳೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂದಲ್, ಉರುಸ್‌: ದರ್ಗಾದ ಸೌಹಾರ್ದ 69ನೇ ಸಂದಲ್​ ಮತ್ತು ಉರುಸು ಮಾ.31 ಹಾಗೂ ಏ.1ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುಡಗುಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಭಕ್ತರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಭಕ್ತರ ಒತ್ತಾಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂದಲ್ ಮತ್ತು ಉರುಸ್‌ ಇದೀಗ 69ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಂದಲ್, ಬುಧವಾರ ದೂದಪೀರಾ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

