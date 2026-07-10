ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಪನ್ಸಾರೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು: ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಾಗ, ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಪನ್ಸಾರೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋಣ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 10, 2026 at 10:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ನವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಪನ್ಸಾರೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಉತ್ತರ ನೀಡೋಣ. ಅವರ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಾಗ, ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಪನ್ಸಾರೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಯೋದ್ಯೆ ಹುಂಡಿ ಲೂಟಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಪಕ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮದ್ ಘಜ್ನಿ, ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟರಿದ್ದರು, ಇವರಿಂದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟರು ತುಂಬುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಷಾದಕರ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.
ಬೇಬಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಪಿತಾಮಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇಬಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಲಂಚ ಪಡೆದು ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಬೇಬಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪಿತಾಮಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ತೆಗೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕವೇ ಇದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಬೇಬಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಅಂತಹವರ ಮಗ ರಾಮಮಂದಿರ ಹಣ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿಕೋರರ ಪರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಲೂಟಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ. ಅವರೇ ಚೌಕಿದಾರರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನಾಚಾರ, ದುರಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಯಾವುದೂ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬಿಐ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ? ರಾಮ ಮುಖ್ಯವೋ, ರಾಮನ ಹಣ ಕದ್ದವರು ಮುಖ್ಯವೋ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಅವರು ರಾಮನ ಹುಂಡಿ ಕದ್ದವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು, ಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು, ಬಾಲರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 200 ಕೋಟಿ ಹಣ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಲೂಟಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇವರೇನು ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಾ?: ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಶೋಭಕ್ಕ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಲಸಿಗರು 4 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಇವರೇನು ಕಡಲೇಕಾಯಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಾ? ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಅವರು ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರು ಪ್ರಬಲರಾದ ಬಳಿಕ, ಗುಜರಾತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಗುಜರಾತಿಗಳು ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಎ ಮೂಲಕ 30 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 21 ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನೈಜ್ಯ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುತಂತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ: ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ತಯಾರಾಗಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಂಗಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮತಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ, ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ