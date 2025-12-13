ETV Bharat / state

ಜನವರಿ 6ರಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ: ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್

ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

d-k-shivakumar-will-become-cm-on-january-6-says-mla-iqbal-hussain
ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಮನಗರ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು, ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜನವರಿ 6ರಂದು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್, ಜನವರಿ 6ರಂದು 99% ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತೆ 6 ಮತ್ತು 9 ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ವೋಟ್​ ಚೋರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಯಾವುದೇ ಬಣ ಇಲ್ಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋರಾಟ, ಶ್ರಮ, ಸಂಘಟನೆಗೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದರೆ ಸಂಪುಟ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕರ ಬಲ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾರು, ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರು, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 140 ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಬಲ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಮುಖ್ಯ. ವರಿಷ್ಠರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಿದೆ. 6ನೇ ತಾರೀಖು ಅವರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿಕೆಶಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯತ್ನಾಳ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ, ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಕ್ಬಾಲ್​ ಹುಸೇನ್​ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಪವರ್ ಫೈಟ್ ತಿಕ್ಕಾಟ: ನೇರಾನೇರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಕುರ್ಚಿ ಕದನ!

TAGGED:

D K SHIVAKUMAR
KARNATAKA NEXT CM
RAMAGANARA
ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್
MLA IQBAL HUSSAIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.