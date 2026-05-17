ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ: ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : May 17, 2026 at 10:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅವರ ಚಾಣಕ್ಯತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಡಿಕೆಶಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡೋದು ಎಂದರು.
ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು 95%ರಷ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಕಟ್ಟಾಳು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ರಾಜಭವನ ಚಲೋ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 21ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರು. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದವರು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ಆಪ್ತರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂಲದವರು. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವೆ. ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಭವನ ಚಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಇರಬಾರದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಂನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡುವುದು, 10, 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು. ಡೆಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಷು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ, ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.
ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತೋರಿಸಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾ? ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
