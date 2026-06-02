ETV Bharat / state

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಎಂ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ನೊಣವಿನ‌ಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​. ತಾವು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಎಂ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

VIDHANASAUDHA
ವಿಧಾನಸೌಧ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 2, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಫೋಟೋ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಡಿಕೆಶಿ: ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಪಟೂರು ನೊಣವಿನ‌ಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯರ ಪರಮ‌ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಗಾದಿಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುವ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಫೋಟೋ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಫೋಟೋ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕೂರುವ ಕುರ್ಚಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೂ ಬದಲಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಕೊಠಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ವಿ. ವಿ. ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು, ಡಿಕೆಶಿ ಕೂರುವ ಕುರ್ಚಿಯ ವಾಸ್ತು ನೋಡಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾವು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುವ ಅಜ್ಜಯ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಬುಧವಾರ(ಜೂ. 3) ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಜೊತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿ.ವಿ.ಆರಾಧ್ಯ

TAGGED:

BENGALURU
AJJAYYA PHOTO IN CM ROOM
ನೊಣವಿನ‌ಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ
D K SHIVAKUMAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.