ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ನೇರ ಶಾಮೀಲು: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 8:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಡದಿಯ ನೊಂದ ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಫ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ಭಂಡತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ಪಿತಾಮಹರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ, ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಈಗ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಚರ್ಚೆ ಬಯಸುವವರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಬರಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲೆಸೆದರು.
ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ನುಂಗಲು ಹೊರಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ನೈಸ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನುಂಗಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಒತ್ತೆಯಿಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಜನರ ರಕ್ತ, ಬೆವರು, ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಅತಿಥಿ ಗೃಹವನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ನವರು ಕಟ್ಟಿದ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಹಣೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಹೊಸಲಿಗೂ ಹಣೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದವರು, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಏನು? ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಹೊರಗು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಇದು ಶತಮಾನದ ಸೂಜಿಗ ಎನಿಸದೆ ಇರದು ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು
ಮಾಡುವುದು ಒಂದು, ಹೇಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇಂತಹ ಆತ್ಮವಂಚನೆಯ ಬದುಕು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈತರನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಬಿಡದಿಗೆ ಸುಣ್ಣ: ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತೀರಿ. ಬಿಡದಿ ರೈತರು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇವತ್ತು ಬಿಡದಿ ರೈತರು ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ.. ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀವು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಎಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ಕೂಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಈ ದರೋಡೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರ ಕೂಸನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾರಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್? ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಲು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್? ಅಂದು ಬಿಎಂಐಸಿಪಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಗಳು ಎಸೆಗಿದಿರಿ, ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದಂಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾಚಿಕೆಯಾಗಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್: ಬನ್ನಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ದ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ನೀವು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ದುರ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ದಾರಿಯ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಲುಲು ಮಾಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಹೈಟೆನ್ಶನ್ ವೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ: ಜೆಡಿಎಸ್ ರೈತರ ಪಕ್ಷ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ದಂಧಕೋರರು, ಬ್ರೋಕರ್, ದಳ್ಳಾಳಿ, ಭೂಕಳ್ಳರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಲುಲು ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದೀರಲ್ಲ.ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಟೆನ್ಶನ್ ವೈರ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ.. ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಲು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವಿರಾ? ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನೇನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗುಡುಗಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದುಕ್ಕೂ ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು; ಯೋಜನೆಗೆ ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದು ಅರೆಬರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಮಹಾನ್ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಡದಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಭೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 2006-07ರಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಏನು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ, ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ. ಬೇಡ ಎಂದವರು ಯಾರು? ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಮೊನ್ನೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅತಿವಿನಯ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದಿರಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ! ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ! ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾನೂನು ಬಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವಿರಾ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾಗುವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ವಿನಿಯಂ ದೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣಂ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡದಿ ರೈತರು ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾವನೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಾಟರಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಜನ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗಲ್ ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್'ಗೆ ಕರಾಬ್ ಭೂಮಿಗೆ ₹12 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ರೈತರ ಮೂತಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೂಸ್ವಾದಿನ ಎಂದರೆ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರನಾ? ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡೇನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡ? ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಬೇಡಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನೀವೇನು ನಾನೇನು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವನು ರೈತರಿಗೆ 20 ವರ್ಷವಾದರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜತೆ ನಿಮ್ಮದೇನು ಸಂಬಂಧ? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನದು ಶಾಂತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರುವ ಪಕ್ಷ. ರೊಚ್ಚಿಗೆರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೂ ನುಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಎಂಬ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೋಗಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವನು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವತ್ತು ಆತನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸದೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್? ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ಬಿಡದಿ ರೈತರನ್ನು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರಡು ಭೂಮಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು; ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡದಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಮಾಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
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