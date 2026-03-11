ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.
Published : March 11, 2026 at 9:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವುದು ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೈಭವ್, ಉಡುಪಿ ಆತಿಥ್ಯ, ರಸಪಾಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಉಳಿಸಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಬದಿಯಿಟ್ಟು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಯವಾಗುವ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ, ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡ, ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ನಂತಹ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪಲಾವ್, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮುಂತಾದ ರೈಸ್ ಐಟಂಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೊರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಥುರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೊರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಹ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ 30 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ 10 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಳೆ-ನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೌ ಬಳಕೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಮೆನ್ಯೂವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಂಘದವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ: ವಲಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ ಕಡಂಬ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಟೆಲ್ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ಜೀವನ ನಡಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಪೊರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಯ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ತಿಂಡಿ ಊಟದ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಫನ್ ಊಟ ಇದೆ, ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ದಿನಿತ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗಾಲು: ಯುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಕಾಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮ್ಮನ ಕೈರುಚಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಸಚ್ಚಿನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೇವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣವೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಂತೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸರಕಾರಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಸದ್ಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕಲಾದ ಕೃಷ್ಣ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ: ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಖಾನಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ-ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ-ಹೀಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಫೋನ್ ಕರೆ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐದಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಇದೆ. ಇದು ಖಾಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ತೊಂದೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನದಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾ.7ರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಳೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
