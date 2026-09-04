ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ದತ್ತಾಂಶ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ಚೋರರು
ಡಿಎಸ್ಒಯು ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಭದ್ರಾ, ವರಾಹಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ಹಾರಂಗಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗ, ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ವಿವರ, ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
Published : September 4, 2026 at 2:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಎಸ್ಒ) ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ( ಡಿಎಸ್ಒ) ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಡಿಆರ್ಐಪಿ)ಯ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ (ಎಸ್ಪಿಯುಎಂ)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಪಿಯುಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಐಪಿ ಹಾಗೂ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿವೆ.
ಡಿಆರ್ಐಪಿ, ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಡ್ಯಾಂಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದತ್ತಾಂಶ ಮಾರಾಟದ ಶಂಕೆ: ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಎಸ್ಒ) ರಾಜ್ಯದ ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಭದ್ರಾ, ವರಾಹಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ಹಾರಂಗಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಳಹರಿವು, ಹೊರಹರಿವು, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗ, ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ವಿವರ, ಆಯಾ ಡ್ಯಾಂಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತಂಡ ಜಲಾಶಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜಘಾತುಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಡ್ಯಾಂಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದ್ದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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