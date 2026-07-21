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ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹9.96 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು!

ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್‌ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.96 ಲಕ್ಷ ರೂ ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.​

CYBER CRIME
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 1:35 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ದೋಚಲು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.96 ಲಕ್ಷ ರೂ ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.​ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 13ರಂದು ರಮೇಶ್ ಬಾಬುರ ಸ್ನೇಹಿತನ ನಂಬರ್‌ನಿಂದ ಮದುವೆ ಎಂಗೇಜ್​​ಮೆಂಟ್​ಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ರಮೇಶ್, ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಫೈಲ್ ತೆರೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು.​ ಆದರೆ, ಇದಾದ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು 7 ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಲಕ್ಷದ 96 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಫೋನ್‌ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಸುಮಾರು 15 ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌. ನನಗೆ ಬಂದ ಫೈಲ್ ತೆರೆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಎಂದು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಎಪಿಕೆ ರೂಪದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೆರೆಯಬಾರದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ನಂಬರ್‌ನಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಫೈಲ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ (1930)ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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