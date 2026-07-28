ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು
ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಬೇಕರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 5.14 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 28, 2026 at 4:07 PM IST
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೋಚಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಸಾನಿಯಾ ಎಂದೇ 5.14 ಲಕ್ಷ ಗುಳುಂ: ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಹೊಸೂರು ಕಾನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲತಃ ಹಾಸನದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಸಾನಿಯಾ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಅರ್ಪಿತಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ 11 ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾನಿಯಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ರೂ. 5,14,249 ಹಣವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅರಿವಾದ ನಂತರ ಅರ್ಪಿತಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಯುವಕ: ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ಮೂಡಗಿಯ ರಜತ ಭಾಸ್ಕರ ನಾಯಕ (30 ವರ್ಷ) ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಜತ, ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ನೀಡದೇ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ. ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪಿಐ ಯೋಗೇಶ್ ಕೆ.ಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಜತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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