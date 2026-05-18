ETV Bharat / state

ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣದ ಆಮಿಷ; ದಾವಣೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ₹75.42 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ!

ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿಯ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

CYBER FRAUD CASE
ಸಿಇಎನ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 12:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 75.42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 71 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ: ವೃದ್ಧನಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಲಾ ತೊದರ್ ವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಎಂಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ವಂಚಕರು ತಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಎಂದು ವೃದ್ಧನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಂಚಕರು ಸೂಚನೆ ನೀಡದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದು ವಂಚಕರು ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ವಂಚಕರ ಮಾತು ನಂಬಿದ ವೃದ್ಧ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 75.42 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಲಾಭದ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ವೃದ್ಧನಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಲಾ ತೊದರ್ ವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಎಂಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡವೃದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಂಬಂಧ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು ಕೂಡ ಜನ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್​: ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹18.24 ಲಕ್ಷ ಮಾಯ!

TAGGED:

DAVANAGERE
SHARE MARKET
CEN POLICE STATION
ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರು
CYBER FRAUD CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.